La Ville de Chambly tient à rappeler qu’il est possible de se défaire gratuitement des appareils contenant des halocarbures, tels que réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs, dans le cadre de la collecte des électroménagers et métaux divers. Offerte gratuitement aux citoyens et aux entreprises de Chambly, cette collecte est effectuée à la porte, sur demande, et sans limites de quantité.